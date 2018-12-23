* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 23 декабря, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал позером своего спецпредставителя по борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретта Макгурка, после решения последнего уйти в отставку. Он написал об этом 23 декабря в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

По словам Трампа, он не был знаком с Макгурком лично, так как спецпредставитель по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был назначен на эту должность в 2015 году ещё предшественником Трампа, президентом Бараком Обамой. Кроме этого, по словам американского президента, Макгурк должен был покинуть свой пост только в феврале, однако сделал это гораздо раньше.

«Позер? Фейковые новости делают громкую новость из ничего!» — заключил Дональд Трамп.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CBS News распространил информацию о том, что спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку.

Источник заявил телеканалу, что такое решение было принято Макгурком в знак протеста против вывода американских войск с территории Сирии.