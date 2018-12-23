Соликамск, Пермский край, 23 декабря, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Спасательная группа обнаружила тела восьми человек в калийной шахте в районе города Соликамска, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Markus Grossalber Траурные свечи

Напомним, утром 22 декабря в калийной шахте начался пожар. В это время в ней находилось 17 человек, занимавшихся строительными работами. Восемь рабочих выбрались на поверхность, девять — оказались заблокированы в шахте.

Спасательные службы предпринимали многочисленные попытки спуститься в шахту, но им не удавалось добраться до места, где были заблокированы люди.

Во время очередного спуска спасатели обнаружили тела восьми человек. На поиски девятого человека отправилась следующая спасательная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что власти региона окажут помощь семьям погибших рабочих.