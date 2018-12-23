Соликамск, Пермский край, 23 декабря, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Власти Пермского края окажут семьям рабочих, погибших в шахте Соликамска, всю необходимую помощь. Об этом журналистам заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.

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«Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается», — написал глава Прикамья в своём Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять человек заблокированы под землёй уже почти сутки. Они являются работниками одной из организаций Башкирии, в калийной шахте выполняли строительные работы. В районе 10:00 по местному времени 22 декабря в шахте возникло задымление, начался пожар. Восьмерых человек удалось эвакуировать. При этом девять так и остались под землёй. Среди них жители Краснодарского края, Прикамья и Башкирии.

Спасатели предприняли несколько попыток добраться до них, но безуспешно. В помощь им выдвинулись горноспасательные отряды МЧС из Свердловской области. По мнению спасателей, шансов найти рабочих живыми уже нет. Губернатор Решетников уже выразил соболезнования их семьям, а СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения техники безопасности, повлекшего гибель более трёх человек.