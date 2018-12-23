Соликамск, Пермский край, 23 декабря, 2018, 06:42 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнование семьям рабочих, которые утром 22 декабря оказались заблокированы огнём в калийной шахте Соликамска. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

(сс0 Myriams-Fotos Свечи

«Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким», — заявил глава Прикамья.

Тем временем СКР расследует уголовное дело по факту о гибели работников. Речь идёт о нарушении правил безопасности, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шахте утром 22 декабря оказались заблокированы девять человек. Они являются работниками подрядной организации и вели в шахте строительные работы.

Заблокированными под землёй оказались жители Прикамья, Башкирии и Краснодарского края. Известно, что в качестве подрядчика выступала одна из фирм Башкирии.

Для борьбы с пожаром в шахте были стянуты дополнительные силы МЧС. Так, из Свердловской области выехали три горноспасательных отряда.