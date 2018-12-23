Челябинск, 23 декабря, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Число уклонившихся от уплаты штрафов нарушителей миграционного законодательства в Челябинской области составило 208 человек в 2018 году, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

(сс) tookapic Дорожные сумки

Нарушителей миграционного законодательства — российских граждан и иностранцев, не уплативших штрафы, выявили в ходе операции, в которой, помимо сотрудников МВД, участвовали судебные приставы.

Из 208 нарушителей 54 человека привлечены к обязательным работам общим сроком 1 080 часов, 27 человек подверглись административному аресту, а 141 мигранту запрещено въезжать в России, пока они не оплатят все штрафы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в ходе проверок за выходные дни были выявлены три нарушения миграционного законодательства — в Челябинске и в городе Магнитогорске (Челябинская область).