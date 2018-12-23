Саратов, 23 декабря, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Проверка начата прокуратурой Саратовской области после отключений отопления, в результате которого без тепла остались порядка 26 тыс. человек, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Josh Wedin Холодная батарея

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Саратове из-за прорыва теплотрассы горожане остались без теплоснабжения. Были приняты меры по ликвидации аварии, но обнаружился новый прорыв.

15 многоэтажек остались без тепла, в 121 доме подача тепла ограничена. Без теплоснабжения оказались 12 объектов социальной сферы.