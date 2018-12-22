Париж, 23 декабря, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Число задержанных во время протестной акции «желтых жилетов» в Париже увеличилось до 179 человек, сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные французского МВД.

(сс) Randy Colas Французская полиция

Сообщается, что 36 из 179 задержанных были помещены под стражу. Среди задержанных был и один из организаторов протестных акций Эрик Друэ, который обвиняется в незаконной организации массовых протестов. Ранее французские СМИ сообщали о 139 задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря во Франции проходила очередная протестная акция «желтых жилетов» против повышения цен на топливо и коммунальные услуги. Это уже шестая по счету субботняя акция протеста этого движения.