Калуга, 22 декабря, 2018, 19:01 — ИА Регнум. В Калуге 21 декабря под председательством заместителя председателя Городской думы Сергея Павлова прошли публичные слушания по рассмотрению проекта решения Городской думы «О внесении изменений в устав муниципального образования «Город Калуга». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в слушаниях приняли участие специалисты Городской управы, члены Молодёжной палаты при Городской думе, представители территориальных общин и жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги Изменения в устав Калуги прошли публичные слушания

Изменения в устав направлены на приведение его в соответствие с действующим федеральным законодательством. Проектом уточняются нормы Устава города Калуги, связанные с реализацией требований федеральных законов №340-ФЗ, №244-ФЗ и №503-ФЗ. За органами местного самоуправления закрепляются полномочия по защите прав потребителей.

Изменяются полномочия местных властей и части обращения с ТКО: перечень полномочий дополняется участием в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному) твёрдых коммунальных отходов. Федеральное законодательство предоставляет органам местного самоуправления право вводить на территории муниципальных образований должности сельских старост и устанавливать срок их полномочий.

Проектом решения в Калуге вводится должность старосты сельского населённого пункта, который будет назначаться Городской думой по представлению схода граждан сельского населённого пункта из числа лиц, проживающих на соответствующей территории. Срок полномочий старосты составит пять лет. Полномочия, права, гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населённого пункта будут установлены нормативным актом Городской думы после принятия соответствующего закона Калужской области.

Также проектом решения уточняются нормы устава Калуги, регламентирующие вопросы официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления. Поправки были одобрены участниками публичных слушаний и рекомендованы к утверждению Городской думой.