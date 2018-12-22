* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 22 декабря, 2018, 22:52 — ИА Регнум. В США подал в отставку спецпредставитель главы Белого дома по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгурк. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источник.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Бретт Макгурк

«Макгурк подал в отставку», — передает вещатель.

Источник телеканала отметил, что Макгурк принял такое решение в знак протеста против вывода войск США из Сирии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон принял решение о постепенном выводе американских военных из Сирии.

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