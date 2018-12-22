Париж, 22 декабря, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Более 140 человек были задержаны во время акций протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает в субботу, 22 декабря, телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.

Olivier Ortelpa Желтые жилеты

«142 человека были задержаны в субботу в Париже», — передает вещатель.

Напомним, 22 декабря в столице Франции проходят очередные акции протеста движения «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги.

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