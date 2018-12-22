Архангельск, 22 декабря, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Национальный парк «Русская Арктика», штаб-квартира которого расположена в Архангельске, совместно с Северным Арктическим университетом и средней школой №45 города Архангельска создали учебник для начальной школы «Арктическая азбука» — сообщает ТАСС со ссылкой на директора национального парка Александра Кириллова. Учебник уже издан тиражом 1000 экземпляров, которые будут распространяться по школам области.

Narfu.ru Учебник «Арктическая азбука»

К каждой букве азбуки привязаны несколько слов, с определением, иллюстрациями, картами, схемами, фотографиями. К каждому слову даны задания — например составить маршрут экспедиции «Архангельск — фьорды Новой земли"или узнать какие растения встречаются на мысе Флора Земли Франца-Иосифа. Задания детям на страницах учебника дает белый медвежонок Михайлушка.

«Азбука» — это начало трехлетнего проекта «Арктиковедение». «К азбуке будет издана книга для чтения, и мы планируем сделать английский вариант «Арктической азбуки» для школ с углубленным изучением английского языка», — поделился планами Александр Кириллов. Готовятся к выпуску рабочая тетрадь и методические указания для учителей. Для средней и старшей школы будут разработаны собственные учебно-методические комплексы. В планах разработка приложения для смартфонов и обучающие компьютерные игры.

Создатели учебника надеются что проект «Арктиковедение» получит распространение не только в Архангельской области, но и в других регионах.