Калуга, 22 декабря, 2018, 20:33 — ИА Регнум. В Калужской области с 10 декабря 2018 года в дежурную часть органов внутренних дел поступали сообщения от жителей Думиниского, Сухиничского, Ульяновского и Козельского районов, в основном от пожилых жителей старше 80 лет, пострадавших от мошенников. Об этом 22 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

40.мвд.рф Ветеран труда пожаловалась полицейскому на мошенников.

По её словам, двое мужчин, которые ходили по квартирам и представлялись сотрудниками районных администраций, обманывали пожилых людей. Неизвестные сообщали, что в соответствии с постановлением правительства РФ ветеранам труда положены денежные выплаты в сумме 1300 рублей. Передавая подозреваемым пятитысячную купюру, злоумышленники получали сдачу 3700 рублей. Впоследствии потерпевшие обнаруживали, что у них на руках пятитысячная купюра «Банка приколов».

Между тем, установить местонахождение подозреваемых помогла работник почтового отделения, которая пришла по домашнему адресу одного из потерпевших. 81-летний мужчина поделился новостью о получении им денежной компенсации и продемонстрировал почтальону пятитысячную купюру, которая при внимательном рассмотрении оказалась купюрой «Банка приколов».

Работник почты немедленно сообщив в полицию о данном факте, уже выйдя от ветерана на улицу, обратила внимание на автомобиль, припаркованный недалеко от дома потерпевшего. Предположив, что именно на данном транспортном средстве могут передвигаться злоумышленники, она сообщила госномер автомобиля сотрудникам полиции, а также направление передвижения транспортного средства, когда молодые люди уехали.

Полученную информацию дежурный ОМВД передал всем наружным нарядам полиции. Стражи правопорядка задержали подозреваемых (ранее судимый 44-летний житель Думиничского района и 34-летний житель областного центра). При себе у них были обнаружены и изъяты купюры «Банка приколов» номиналом 1000 и 5000 рублей.

«Подозреваемые в мошенничестве дали признательные показания, — сказала Наталья Горохова. — Следственным отделом территориального ОВД были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается».

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