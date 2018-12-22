Гризманн в очередной принес «Атлетико» победу
Мадрид, 22 декабря, 2018, 20:09 — ИА Регнум. 22 декабря между коллективами «Атлетико» (Мадрид) и «Эспаньол» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч — го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой «матрасников».
Единственный мяч на 56-й минуте забил лидер национальной сборной Франции Антуан Гризманн ударом с пенальти — 1:0.
Статистика матча («Атлетико"/"Эспаньол»)
Удары 8/13
Удары в створ ворот 5/4
Процент владения мячом 41%/59%
Нарушения правил 13/8
Поданные угловые 5/6
«Атлетико» (Мадрид) набрал 34 очка и поднялся на 2-ю строчку. «Эспаньол» с 21-м очком теперь идет на 11-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Атлетико»: Облак, Годин, Ариас, Сауль, Савич, Партей, Коке, Корреа, Эрнандес, Калинич, Гризманн.
«Эспаньол»: Лопес, Перейра, Росалес, Вила, Лопес, Дуарте, Дардер, Гранеро, Иглесиас, Гарсия, Баптистан.
Главный арбитр матча: Марио Мелеро Лопес.
Желтые карточки: Облак — 86, Гранеро — 88.
Голы: Гризманн (пен) 56 — 1:0.