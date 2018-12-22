Калуга, 22 декабря, 2018, 18:40 — ИА Регнум. В Калужской резиденции Деда Мороза 22 декабря открылось новогоднее почтовое отделение.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Новогодняя открытка с видом Калуги.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, к сегодняшнему дню калужский филиал Почты России выпустил новогоднюю почтовую карточку, которая продолжает акварельную серию с видами Калуги.

Дизайн открытки разработан Юлией Полюгаевой. Почтовая карточка передает зимнее настроение, на ней изображена Театральная улица во время метели и городская скульптура К.Э. Циолковскому.

Посетителям новогоднего почтового отделения также представлен расширенный ассортимент почтовых открыток и конвертов новогодней и рождественской тематики, а также новая новогодняя художественная марка с технологией дополненной реальности. Сюжетом марки стала сказочная Снегурочка, которая при наведении смартфона «оживает» и танцует под музыку в заснеженном лесу.

До 29 декабря 2018 года маленькие калужане смогут отправить новогодние открытки с оттиском праздничного почтового штемпеля «С Новым Годом!», а также узнать, как отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

Между тем, сегодня в полдень, в Калуге состоялось торжественное открытие резиденция калужского Деда Мороза в Доме мастеров в Григоровом переулке. Дед Мороз и Снегурочка совершили поездку по улицам города на «морозмобиле» — грузовой «Газели», превращенной в сани и тем самым, дав символический старт новогодним праздничным мероприятиям.

Напомним, главная городская новогодняя елка на Театральной площади Калуги, традиционно, откроется в 18.00 31 декабря. В час ночи 1 января 2019 года Театральная площадь вновь станет большой концертной площадкой. Гуляния там будут продолжаться до четырех утра.

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