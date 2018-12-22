Соликамск, Пермский край, 22 декабря, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Ситуация с возгоранием в расположенной на территории пермского Соликамска шахте остаётся напряжённой. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил депутат Госдумы Игорь Сапко («Единая Россия»).

СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»

«Переговорил по телефону с начальником Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андреем Бабинцевым и главой Соликамска Алексеем Федотовым. Ситуация остаётся напряжённой», — написал Сапко.

Он также сообщил предварительную информацию о том что предшествовало ЧП. Сотрудники одной из подрядных организаций проводили работы по усилению и углублению ствола шахты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шахте из-за задымления заблокированы девять человек. Из них двое являются жителями Уфы, а ещё один проживает в Краснодарском крае.

На месте работают горноспасатели, сотрудники МЧС и медики. Пока пробиться к заблокированным рабочим не удалось. Связи с ними тоже нет.

На месте происшествия находится губернатор Прикамья Максим Решетников. Действует оперативный штаб.