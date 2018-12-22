Анкара, 22 декабря, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Президент Турции Эрдоган заявил 21 декабря о том, что крупномасштабная военная операция против курдских отрядов Народных защитников на северо-востоке Сирии будет отложена. Это делается для того, чтоб американские военные получили достаточно времени для эвакуации из Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдские боевики

Известно, что военные США передали турецкой армии карту с нанесенными объектами на северо-востоке Сирии, где находятся американские военнослужащие. Это так, на всякий случай.

Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция не заинтересована в каких-либо сирийских территориях, а сосредоточена только на борьбе с террористическими организациями.

Следует заметить, что неделю назад Реджеп Эрдоган заявил, что север Сирии, это юг Турции.

Президент Турции также отметил, что вопросы региональной безопасности Турция решает совместно с Россией и Ираном.

Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил о серии тяжелых столкновений, которые вспыхнули 21 декабря между протурецкой Свободной сирийской армией и курдскими отрядами Народных защитников. Бои шли в городе Айн-Дакна на севере провинции Алеппо. Однако в результате обе стороны остались на своих позициях.