Пермь, 22 декабря, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Пермский театральный режиссер Владимир Гурфинкель рассказал о своих планах на будущее, после ухода из «Театра-Театра», сообщает 22 декабря 59.ru.

Teatr-teatr.com Владимир Гурфинкель

Гурфинкель подчеркнул, что причиной его ухода стало стремление к свободе творчества, желание реализовать свои задумки на других площадках, в других странах.

В частности к 500-летию вторжения испанских конкистадоров в Америку, режиссер планирует поставить спектакль в Мексике.

«Я готовлю спектакль под открытым небом в Мексике к 500-летию конкистадоров, — признался режиссер. — Это оперный спектакль между Пирамидой Солнца и Пирамидой Луны. Мы сыграем его 92 раза», — подчеркнул культурный деятель.

Напомним, известный в Перми театральный режиссер Владимир Гурфинкель прославился своими спорными постановками в «Театре-Театре», возглавляемым Борисом Мильграмом. Его творения, как правило по-новому осмысливают классику, что зачастую вызывает недовольство у зрителей.