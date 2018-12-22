Калуга, 22 декабря, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию 1 декабря 2018 года более 3600 водителей, не исполнивших свои обязательства по судебным решениям, потеряли право садиться за руль автомобиля. Об этом 22 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Пристав работает в мобильном автомобиле ФССП.

По её словам, такая мера применяется судебными приставами в случае неисполнения должниками требований исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного преступлением, а также при взыскании административных штрафов.

Наибольшее количество временно разжалованных в пешеходы жителей калужского региона составляют должники по алиментам — 2300 человек.

Между тем, о результативности применения ограничения в праве управления транспортными средствами говорит тот факт, что за 11 месяцев 2018 года «бесправные водители» поспешили оплатить долги на сумму 26 миллионов рублей.

«Данная мера зачастую имеет превентивное значение: многие автомобилисты предпочитают попросту не доводить дело до ограничения прав, оплачивая свои задолженности ещё на стадии предупреждения, — сказала Любовь Скакун. — Вот почему, приставы призывают граждан погасить имеющиеся задолженности и, таким образом встретить Новый год — без долгов».

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