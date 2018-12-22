«Лацио» одержал уверенную победу над «Кальяри»
Мадрид, 22 декабря, 2018, 16:23 — ИА Регнум. 22 декабря между коллективами «Лацио» и «Кальяри» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.
В дебюте первого тайма лидер сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич открыл счет — 1:0, Через 11 минут Франческо Ачерби удвоил преимущество римского клуба — 2:0. На экваторе второй половины Сенад Лулич довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча Жуан Педро забил «гол престижа» ударом с пенальти — 3:1.
Статистика матча («Лацио"/"Кальяри»)
Удары 19/9
Удары в створ ворот 8/4
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 13/8
Поданные угловые 7/4
«Лацио» набрал 28 очков и поднялся на 4-ю строчку. «Кальяри» с 17-ю баллами остался на 13-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Альберто, Корреа, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Иммобиле.
«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Романья, Брадарич, Барелла, Ионицэ, Фараго, Черри, Педро.
Главный арбитр матча: Джанлука Манганьелло.
Желтые карточки: Фараго — 59, Баштуш — 90+2, Иммобиле — 90+5.
Голы: Милинкович-Савич 12 — 1:0, Ачерби 23 — 2:0, Лулич 67 — 3:0, Педро 90+3 (пен) — 3:1.