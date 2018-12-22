Эр-Рияд, 22 декабря, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Экс-главный наставник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» француз Андре Виллаш-Боаш получил от саудовского клуба «Аль-Наср» выгодное предложение о сотрудничестве, сообщает 22 декабря A Bola.

Елена Рыбакова Андре Виллаш-Боаш

По информации издания, саудовский клуб предложил специалисту зарплату в размере 8 млн евро в год. Также в сообщении отмечается, что до Виллаш-Боаша от поста главного тренера «Аль-Насра» отказались такие его соотечественники как Витор Перейра и бывший главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим.

Андре Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» с 2014 по 2016 год. Также специалист за время своей карьеры был главным наставником таких клубов как английский «Тоттенхэм», китайский «Шанхай СИПГ» и португальский «Порту».

Отметим, в настоящее время «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы Саудовской Аравии, отставая от лидера — команды «Аль-Хилаля» — на три очка.