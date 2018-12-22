Канберра, 22 декабря, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Идея о замедлении биологического старения в пожилом возрасте могла появиться в результате ошибочной статистики, показало исследование австралийского биолога. Статья опубликована в журнале PLoS Biology.

(сс) sabinevanerp Старость

Вероятность смертности увеличивается с возрастом относительно фиксированными темпами. В зрелом возрасте отмечается замедление этого процесса. Некоторые учёные даже предположили, что в пожилом возрасте вероятность смертности перестаёт повышаться и выходит на плато.

Саул Джастин Ньюман из Австралийского национального провёл исследование, показавшее, что образование плато на графиках смертности в зрелом возрасте связано не с замедлением процесса старения, а с ошибками при сборе статистических данных о демографии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Национальная статистическая служба Южной Кореи зафиксировала в стране рекордное количество долгожителей. Количество людей, возраст которых превышает 100 лет, составило около 4 тысяч человек.