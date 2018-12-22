Москва, 22 декабря, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Казавшаяся столь перспективной идея Открытого правительства как формата взаимодействия с народом исполнительной власти РФ ныне выглядит почти выдохшейся. Стоит ли воспринимать это положение как окончательный отказ или же «проигрыш битвы, но не кампании», есть ли шансы возобновить эту необходимую инициативу, и как это сделать, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформатор

Стартовав в режиме информационного ажиотажа, Открытое правительство как программа действий породила массу сайтов, которые предполагалось использовать для открытой отчетности — но вот уже некоторое время, как эти сайты простаивают. Предсказанная же экспертами ИА REGNUM опасность безудержного пиара собственных начинаний российского правительства стала печальной былью.

Итоговый публичный доклад экспертного совета Открытого правительства описывает 15 шагов, которые необходимо совершить до 2024 года, чтобы открытость исполнительной власти все-таки стала явью. Среди них имеются и крайне перспективные, вроде седьмого шага, предполагающего использование концепции ГОСWEB, а некоторые очевидно требуют решительного пересмотра и доработки, особенно те, которые могут привести к очередным забалтываниям и разработки планов, которые никто не будет выполнять.

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