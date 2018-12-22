Москва, 22 декабря, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Убедительность Владимира Путина, продемонстрированная им на прошедшей пресс-конференции, стала уже привычной — с той поправкой, что на сей раз президенту верили даже не все находившиеся в зале. Почему так получилось и как в России реальная жизнь заменилась отчетами, а живые люди — цифрами, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вопрос президенту. Пресс-конференция Владимира Путина

Показатели, даже самые позитивные, не изменяют положения дел, которые порой кардинально отличаются от представленного в отчетах. Отчет способен предъявить данные действительно уверенного роста, действительно эффективного решения проблем (оно и понятно, когда цель — не решить задачу, а грамотно отчитаться о ее решении), но время проходит, и посаженные для отчетности деревья засыхают, построенные для отчета дома, того и гляди, рухнут, а отчетно улучшившие свое матположение бюджетники продолжат «почему-то» жаловаться. И самое главное, что вот тут круг и замкнется, потому что по документам все должно быть хорошо — а значит, потребуется еще более убедительный отчет, и с ним — еще больше имитации деятельности.

Тут уже не только чиновникам, а самым обычным гражданам, вполне желающим работать от души, приходится не работать, а функционировать, вырисовывая идеальные цифры и беспокоясь не о результате, а о впечатлении. В итоге это несоответствие реальности и отчета становится настолько запущенным, что, когда простой человек приходит с жалобой, он вызывает искренне недоумение: на что жалуется-то? По документам у него всё хорошо. Граждане станут возмущаться, почему чиновники не могут войти в их положение — а они действительно не могут, привыкшие иметь дело не с людьми, а с отчетами, не с реальными историями, а с правильно нарисованной цифрой. Вопрос, по сути, в том, что же должно стоять в основе государства — цифирь или человек и гражданин?

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