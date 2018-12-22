Москва, 22 декабря, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Основная преграда на пути отмены роуминга между Россией и Белоруссией заключается в особенностях регулирования сферы связи двух стран — в частности, значительной разницы в тарифах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков на пятьдесят пятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

BenjaminNelan Мобильный роуминг

«В силу особенностей регулирования в сфере связи на территории Белоруссии российские операторы не имеют прямых международных стыков с белорусскими операторами сотовой связи», — заявил Носков.

По его словам, прямые стыки организованы исключительно с белорусскими государственными компаниями, например Белтелекомом (в рамках интерконнекта). В итоге в настоящее время тариф на услугу по пропуску трафика по сети операторов Белоруссии самый высокий в СНГ и составляет около 30 центов США за одну минуту. При этом ставка российских операторов связи варьируется в промежутке от 14 до 19 центов.

«В этих условиях отмена роуминга на территории Союзного государства без выравнивания этих ставок на интерконнект приведёт к снижению выручки и прямым экономическим потерям российских операторов от 1,5 до 2 млрд рублей ежегодно каждого оператора из-за разницы в стоимости», — пояснил он.