* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 декабря, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понимает, что не сможет одержать победу на поле битвы, и что необходимо найти политический способ урегулирования кризиса в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано специальным представителем США в ходе телевизионного интервью одному из афганских телеканалов.

Залмай Халилзад сказал, что на переговорах в Абу-Даби с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждалась возможность введение трёхмесячного режима прекращения огня. Представители группировки ответили, что они проведут необходимые консультации с руководством, после чего дадут окончательный ответ.

Специальный представитель США по мирному процессу в Афганистане заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило ошибку, отказавшись встретиться с афганскими представителями.