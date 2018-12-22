Кабул, 22 декабря, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Советник президента Афганистана по национальной безопасности ХамдуллаМохиб заявил, что нельзя пренебрегать жертвами, которые понес афганский народ ради заключения мирного договора.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было опубликовано советником по национальной безопасности в своем официальном аккаунте в одной из социальных сетей.

Хамдулла Мохиб отметил, что афганский народ хочет наступления прочного мира, а его нельзя достичь, если соглашение будет достигнуто без предварительной подготовки.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности поблагодарил международное сообщество, в частности Соединенные Штаты Америки, Саудовскую Аравию, и Объеденные Арабские Эмираты, за помощь, оказываемую в достижении мира.

Он также написал, что, так как Афганистан является суверенным государством, то никакая другая страна или частное лицо не имеет права и полномочий вести переговоры по дальнейшему государственному устройству Афганистана.