Луганск, 22 декабря, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Четыре раза за минувшие сутки был нарушен режим прекращения огня боевиками ВСУ, сообщила 22 декабря пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Под обстрелами в этот раз оказались позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Сокольники, Желобок, Калиновка, Донецкий.

При обстрелах населённых пунктов применялись миномёты калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, РПГ и стрелковое оружие. Первый обстрел произошёл в 12:20 по местному времени 21 декабря, последующие обстрелы зафиксированы в 21:05, 21:30 и 22:00 по местному времени 21 декабря.

Жертв и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения ЛНР нет. Повреждений жилых зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось о шестикратном нарушении режима прекращения огня за сутки военнослужащими ВСУ.