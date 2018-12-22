Москва, 22 декабря, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Похоже, что конец 2018 года ознаменовался началом нового этапа противостояния между палестинцами и Израилем. О том, какие действия Израиля препятствуют борьбе с экстремизмом на Ближнем Востоке, и как отвечают на эти шаги Иран и Россия, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Действия Израиля на оккупированных территориях Сирии говорят о готовности и дальше противостоять международному законодательству. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 декабря подтвердила принципиальную позицию России по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике, — действительно, резолюция 497 Совбеза ООН от 1981 года подтверждает такую принадлежность, и нынешний шаг Израиля, самовольно распространившего свой суверенитет на Голанские высоты, является прямым нарушением решений ООН.

Также Захарова критически высказалась по поводу присутствия США в Сирии, которое, с ее точки зрения, не только не помогает, но и препятствует противодействию терроризму. Факты подтверждают такую позицию МИД РФ, одновременные же действия США и Израиля под прикрытием борьбы с терроризмом приводят к затягиванию борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзниками. А израильское, включая вооруженное, давление на Палестину и Ливан только разогревает и без того горячую ситуацию. В этих условиях Москва и Тегеран показывают пример успешного взаимодействия в экономической области, преодолевая всякого рода санкции, наложенные Западом.

Читайте статью Военные действия в Палестине и сужение манёвра для партнёров России и Ирана и другие материалы Сергея Шакарянца о ситуации на Ближнем Востоке.