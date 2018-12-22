Известный аргентинский актер обвинен в изнасиловании несовершеннолетней
Буэнос-Айрес, 22 декабря, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Известный аргентинский актер и певец Хуан Дартес, снявшийся во многих «мыльных операх», обвинен в изнасиловании несовершеннолетней, передает канал TeleSur 21 декабря.
(сс) Sr Janai
Хуан Дартес
Актриса Тельма Фардин и коллектив «Аргентинские актрисы» обнародовали заявление в полицию об изнасиловании, якобы совершенном Дартесом. После этого актер был замечен папарацци в аэропорту в ожидании рейса в Бразилию.
Предположительно, Дартес намерен получить убежище в этой стране, поскольку имеет двойное гражданство. Законы Бразилии ревностно защищают ее граждан от экстрадиции.
Изнасилование, о котором сообщила Тельма Фардин, произошло почти десять лет назад на съемках в Никарагуа. Фардин тогда было 16 лет, Дартесу — 45.