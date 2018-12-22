Москва, 22 декабря, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Профильные министерства России и Белоруссии сорвали исполнение поручений президентов двух стран об отмене роуминга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин на пятьдесят пятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Полтора года прошло с момента, когда наши президенты дали поручение рассмотреть и решить этот вопрос. Если вы как представители профильных министерств видите нереальность решения этого вопроса, у вас есть возможность сделать доклад на имя главы государства, обосновав и попросив согласие на снятие и перенос сроков реализации этого поручения. Это было сделано? Нет! Это не было сделано», — заявил Володин.

Председатель Госдумы напомнил о парламентском контроле за реализацией поручений президента и отметил, что поручения президента профильными министерствами должны чётко исполняться.

«Почему такое отношение к поручениям глав государств? Не можете выполнить — обоснуйте, снимем это поручение. Не хватает времени — возьмите и перенесите срок реализации этого поручения. Но пока поручение есть и его никто не отменял, будьте добры не объяснять нам общими словами», — подчеркнул он.