Кишинёв, 22 декабря, 2018, 14:16 — ИА Регнум.

Линия поведения молдавского президента Игоря Додона зачастую, похоже, делает его в глазах собственных сограждан и политических элит Молдавии исключительно декоративной фигурой, марионеткой, которая появляется на политической сцене и исчезает с нее по желанию кукловодов-олигархов. Не пора ли российской дипломатии ориентироваться на реальные дела, а не обещания несамостоятельной фигуры, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Герб Молдавии

Пятое по счету временное отстранение от власти президента Додона Конституционным судом Молдавии оказалось уже привычным для страны маневром. Еще одно доказательство того, что фигура молдавского президента становится чисто номинальной, готовой включаться и выключаться в зависимости от того, как на него посмотрели те или иные реальные акторы.

Бороться с такой ситуацией Додон то ли не желает, то ли просто не считает необходимым, ограничиваясь генерацией политических лозунгов, скомпонованных под злобу дня. Так дело обстоит на месте, в рамках молдавской политики, но для Москвы Додон продолжает оставаться рукопожатным и ответственным политиком, под слова которого можно организовывать торговые послабления, амнистии мигрантов и встречи с Владимиром Путиным. Мало того, что это ставит Москву в двусмысленное положение, это еще и окончательно расслабляет самого Додона, похоже, уверовавшего, что Москва сделает за него всё.

Читайте статью Пятижды отставленная от руля левая «рука Москвы» Додон и другие публикации Сергея Артёменко о политике стран ближнего зарубежья.