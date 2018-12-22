Москва, 22 декабря, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Подозреваемый в попытке похищения женщины был задержан в Москве. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба ГУ МВД города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

Информация о похищении женщины в столичном районе Молжаниново на улице Синявинская поступило в службу «02» 21 декабря. Неизвестный мужчина, подъехав на автомобиле ВАЗ 21 150 к женщине 1986 года рождения, применив фзическую силу, затащил её в салон автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Для розыска и задержания злоумышленника полицией Москвы был введён план «Перехват».

Подозреваемый был задержан на 65-м километре МКАД струдниками ДПС. Женщина была освобождена, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту похищения женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

Ранее сообщалось, что в Новгородской области будут привлечены к суду два злоумышленника, похитивших депутата Новгородской облдумы.