Вашингтон, 22 декабря, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford отзывает 874 тысячи автомобилей своей марки в Северной Америке по причине наличия у них проблем с двигателем, сообщает 22 декабря SBC-News.

(сс) Mike Mozart Ford

Сообщается, что такое решение принято концерном по причине наличия проблемы с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателя в пикапах Р-150 2015−2018 годов выпуска, а также модели Super Duty 2017−2018 годов выпуска. Ранее компании стало известно о трех случаях возникновения возгорания в двигателях из-за того, что в соединительный кабель попала грязь и вода. Всего в США планируется отозвать 410 тысяч автомобилей, в Канаде — 464 тысячи.

Отметим, ранее в октябре текущего года Ford отозвал около полутора миллионов автомобилей по причине наличия у них неисправности топливной системы.