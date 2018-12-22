Вашингтон, 22 декабря, 2018, 11:17 — ИА Регнум. По данным американского агентства Bloomberg, за 2018 год 500 наиболее богатых людей мира обеднели на $511 млрд. При этом потери российских бизнесменов в среднем оказались меньше, чем у их коллег из многих других стран.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

Обеднение миллиардеров Bloomberg рассчитывает исходя из рыночной стоимости активов, которыми они владеют. Соответственно сумма в $511 млрд рассчитывается исходят из снижения стоимости акций целого ряда компаний.

К концу года общее состояние 500 самых богатых людей планеты оценивается в $4,7 трлн. При этом в первой половине года из-за благоприятной ситуации на рынках этот показатель поднимался до $5,6 трлн, но затем начал падать.

При этом, по оценкам Bloomberg, для российских миллиардеров год был в целом менее неудачным, чем для многих зарубежных предпринимателей. Среди 500 богатейших людей мира есть 25 российских миллиардеров с общим состоянием к концу года в $255 млрд.

По данным Bloomberg за год российские миллиардеры в сумме потеряли примерно 2% своих богатств. Потери понесли 16 из 25 указанных лиц. Самые большие потери понес Олег Дерипаска, который оказался под американскими санкциями, что привело к разрушению структуры его бизнеса.

В список входят 173 миллиардера из США. На конец года их суммарное состояние оценивается в $1,9 трлн. Потери за год составили 5,9%.