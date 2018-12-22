Москва, 22 декабря, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Не украшать ёлки на природных территориях призвали жителей Москвы экологи. Об этом сообщает 22 декабря агенства РИА Новости, со ссылкой на сообщение от департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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Ведомство напомнило, что размещение украшений на природных территориях нарушает правила санитарного содержания.

Кроме того, подобные действия граждан нарушают закон города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях».

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