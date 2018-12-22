Монтерей, США, 22 декабря, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Сотрудники калифорнийского океанариума «Монтерей Бэй» столкнулись с обвинениями в бодишейминге (осуждении физических недостатков) и даже расизме из-за публикации в сети фотографии упитанной самки выдры, пишет газета Kronen Zeitung 21 декабря.

(сс) Victor Burolla Выдра

Под фотографией животного на странице океанариума в Twitter был размещен шутливый текст, отсылающий к местному известному интернет-мему. В нем сотрудники использовали сленговые выражения и слова, в том числе те, которые обычно употребляются в отношении полных афроамериканок.

«Эбби — девушка с формами. (…) Только взгляните на размеры этой леди!» — гласила подпись.

Однако не все пользователи социальных сетей оценили иронию океанариума. Публикация быстро распространилась с негативными комментариями и обвинениями авторов поста в неуважении к людям, бодишейминге и даже расизме.

«Никто не смеет смеяться над фотографиями толстых выдр, чьи фотографии снабжены подписями, которые явно оскорбительны для афроамериканского общества», — написал один из пользователей Twitter.

Сотрудники океанариума были вынуждены принести извинения. Авторы публикации пояснили, что просто хотели пошутить, переиначив известный интернет-мем.