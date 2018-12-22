Санкт-Петербург, 22 декабря, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ между санкт-петербургским хоккейным клубом СКА и московским ЦСКА проданы, об этом 22 декабря сообщает Матч ТВ.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

По данным телеканала, все билеты на матч на сайте СКА, который пройдет сегодня, 22 декабря, на льду «Газпром Арены» и начнется в 17:00 мск, распроданы. Также представители арены попросили болельщиков прийти на матч пораньше и по возможности не пользоваться автотранспортом, так как движение в день встречи будет серьезно затруднено.

Перед игрой болельщиков будет разогревать Григорий Лепс, а за час до его выступления стартует Hockey Classic Fest.

ЦСКА является лидером западной конференции КХЛ, СКА идет на втором месте.

Отметим, 22 декабря считается днем рождения санкт-петербургского клуба СКА. Именно в этот день в 1946 году команда Ленинградского Дома офицеров в первый раз вышла на лед в хоккейном чемпионате Советского Союза.