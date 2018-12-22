Вашингтон, 22 декабря, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Американские служащие являются теми, кто страдает из-за эгоистического, политически мотивированного раздражения Дональда Трампа, убежден конгрессмен Дональд Норкросс, комментируя остановку работы правительства США. В своем твиттере конгрессмен выступил с официальным заявлением:

(сс) Adam Moss Капитолий

«Несколько дней назад президент Трамп сказал «Для меня гордость — остановить работу правительства», и, к сожалению, страдают американские работники — от трамповского эгоистичного, политически мотивированного приступа гнева.

Более 420 000 федеральных служащих будут вынуждены работать без оплаты и 380 000 будут отправлены отпуск в преддверии праздников. В одном только Нью Джерси больше 5000 федеральных служащих будут затронуты этой безрассудной трамповской блокировкой. Это бессердечно. Мы должны сфокусироваться на том, о чем реально беспокоятся американцы — больше рабочих мест, рост зарплат и доступная медпомощь».

Как известно, американские законодатели никак не могут принять федеральный бюджет. Камнем преткновения является статья расходов в федеральном бюджете на строительство стены на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп намерен возвести во что бы то ни стало. Демократы выступают категорически против строительства этой стены.