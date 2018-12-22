Берлин, 22 декабря, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций (ООН) обвинил Германию в некоторых серьезных нарушениях при реализации социальных прав человека, пишет газета Daily Sabah.

(сс) Jeremy Wong Старость

20 декабря агентство Agence France-Presse опубликовало доклад Совета, в котором критикуется положение детей и стариков в Германии.

В докладе указано, что из-за «хронической нехватки квалифицированного персонала» многие пожилые люди в домах престарелых не будут «должным образом обеспечены». Как и в последнем отчете 2011 года, правительству Германии настоятельно рекомендуется принять «незамедлительные» меры для улучшения положения пожилых людей, предоставления необходимых средств для обучения медсестер и «более частого и тщательного мониторинга» домов престарелых.

Согласно докладу, около 2,55 млн детей в Германии живут в условиях бедности, при этом большинство из них имеет только одного родителя. Совет обеспокоен тем, что пособие на ребенка все еще «недостаточно высокое» для удовлетворения основных потребностей.

Эксперты ООН также критикуют тот факт, что около 1,2 млн работающих людей в Германии зависят от социальных выплат, несмотря на то, что получают зарплату. Совет призывает к повышению минимальной заработной платы. Также в ООН дают рекомендации по улучшению положения беженцев — в частности, обеспечить лучшие возможности для воссоединения семей.

Как сообщало ИА REGNUM, общеевропейское исследование «Жизнь в Европе» показало, что к концу прошло года около 15,5 млн жителей Германии жили в бедности или на ее пороге. Население страны в настоящее время приближается к 90 млн человек.