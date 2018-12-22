Петергоф, Санкт-Петербург, 22 декабря, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Инновационный проект «Дом игральных карт» открывает для посетителей государственный музей-заповедник «Петергоф» с 22 декабря. Об этом сообщатся на сайте музея.

Никита Кузьмин ИА Красная Весна Петергоф

Первый и пока единственный в России музей-спектакль «Дом игральных карт» будет посвящён полностью одному из популярнейших развлечений в истории человечества. Игральные карты в экспозиции музея будут представлены как произведения искусства.

В экспозицию будут включены интерактивные виртуальные инсталляции, видеовставки, рассказывающие об истории известных людей, бывших заядлыми почитателями игры в карты.

Посетители смогут увидеть, кроме традиционных карт для игр, карты образовательные, рекламные, сувенирные, детские, а также карты для гадания. Кроме того, в музее будут представлены аксессуары для карточных игр и инструменты для полиграфического производства игральных карт.

Посетителей будут встречать виртуальные актёры в образе персонажей из карточной колоды.

Проект музея призван рассказать о истории мира игральных карт и о влиянии карточной игры на мировую культуру. Всего в зале представлено более 10 тысяч экспонатов, среди которых есть поистине уникальные экземпляры, такие как персидские карты, выполненные в технике лаковой миниатюры или китайские карты, ставшие первым прообразом бумажных денег.

В зимнее время экспозиция будет открыта для посетителей в выходные дни.

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