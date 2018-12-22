Вашингтон, 22 декабря, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В США 22 декабря федеральное правительство частично прекратит свою работу из-за отсутствия финансирования.

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Ряд департаментов и ведомств больше не будут финансироваться из бюджета и должны в ближайшие дни сократить свою деятельность. В данном случае речь идет о государственном департаменте, министерстве юстиции, министерстве внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и ряда других ведомств.

Сотни тысяч государственных служащих будут отправлены в неоплачиваемых отпуск, либо продолжат работу бесплатно. По оценкам, остановка правительства затронет не менее четверти всех американских государственных служащих.

Все дело в том, что американские законодатели никак не могут принять федеральный бюджет. Ситуация после ноябрьских промежуточных выборов такова, что большинство в палате представителей Конгресса США составляют демократы, а в сенате у республиканцев перевес всего в один голос.

Камнем преткновения является статья расходов в федеральном бюджете на строительство стены на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп намерен возвести во что бы то ни стало. Демократы выступают категорически против строительства этой стены.

Стоит отметить, что приостановка работы правительства США происходит в последние годы довольно часто. Так, за 2018 год это уже третья приостановка.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что закрытие правительства не продлится долго и обвинил во всем демократов.