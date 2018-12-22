Москва, 22 декабря, 2018, 08:16 — ИА Регнум. 100 лет со дня создания отмечает Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ). В честь юбилея 22 и 23 декабря будет дан большой гала-конерт с участием всех звёзд театра. Об этом сообщается на сайте театра.

Джеймс Хэйллар. В театре

Ожидается, что гала-концерт станет масштабным событием в театральной жизни Москвы. Художественную концепцию праздничной программы разработали: режиссёр Александр Титель, обладатель «Золотой маски» за свои постановки (оперы «Богема», «Гамлет», «Медея», художественный руководитель театра, хореограф Лоран Илер и главный художник театра Владимир Астафьев.

В большом концерте примут участие артисты оперы и балета, а также музыканты оркестра и знаменитые дирижёры Феликс Коробов, Александр Лазарев, Уильям Лейси.

Зрителям будут показаны номера из спектаклей, прославивших театр в множестве стран мира. Как отмечает администрация театра, сюжет гала-концерта будет насыщен неожиданными для зрителей поворотами и сюрпризами.

Ранее сообщалось, что в рамках юбилея начал работать и просветительский проект МИМТ для зрителей «Студия». В него включены обзорные экскурсии по театру, возможность побывать в мастерских и на репетициях спектаклей, ознакомиться с работой оркестра, хора и балетной труппы.