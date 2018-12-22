* ИГ — запрещённая в России организация

Марракеш, Марокко, 22 декабря, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Четверо подозреваемых в убийстве туристок из Скандинавии на территории Марокко принесли клятву верности главе террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 22 декабря.

ИА REGNUM Радикальный исламизм

В настоящий момент все четверо подозреваемых арестованы. Марокканские следователи изучили две видеозаписи и установили их подлинность. На одной записи запечатлено обезглавливание одной из жертв, а на другой те же четверо людей дают клятву верности главе террористической группировки.

Клятва верности террористам была принесена за неделю до преступления. Следователи из Норвегии также считают, что записи являются подлинными.

Теперь у полиции есть еще одно доказательство того, что случившееся является террористическим актом: на видео один из убийц заявляет, что убийство туристок — это месть за наступление на позиции ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточной Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двух девушек 24 и 28 лет были обнаружены 17 декабря у подножия горы Тубкаль. Гражданки Дании и Норвегии путешествовали по Марокко с палаткой.