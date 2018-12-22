Киев, 22 декабря, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев посетовал, что 2019 год компания начнет с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, что может привести к усложнению закупок газа в пик отопительного сезона. Об этом Коболев написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода», — написал глава «Нафтогаза».

Кроме того, столь малое количество средств на счетах компании ставит под угрозу все проекты по добыче газа на Украине и модернизацию газотранспортной системы республики.

Коболев считает, что такое положение дел сложилось якобы из-за того, что компания продает газ по льготным ценам, а компенсацию за выпадающие доходы должно обеспечить правительство Украины, которое свои обязательства не выполняет.

«В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 миллиарда гривен», — подытожил Коболев.

Стоит отметить, что плачевное финансовое состояние «Натофгаза» уже давно является поводом для ликвидации этой компании или её приватизации, однако украинские власти не спешат этого делать, так как компания участвует в различных судебных разбирательствах с российским «Газпромом», с которого она надеется получить какие-то средства по надуманным обвинениям. Пока никаких серьезных средств получить не удалось.