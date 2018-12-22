Нижний Новгород, 22 декабря, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Хоккеисты екатеринбургского клуба «Автомобилист» разгромили нижегородскую команду «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ и вышли по итогам игры на лидирующую позицию в чемпионате лиги, сообщает 21 декабря ОТВ.Игра проходила в Нижнем Новгороде на льду КРК «Нагорный» и закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол

В составе победителей шайбами отметились Дэн Секстон (10-я мнута), Стефан Да Коста (32-я в большинстве) Франсис Паре (40-я) и оформивший в матче дубль Евгений Чесалин (56-я и 58-я). Усилия же хозяев смогли привести только к единственному «голу престижа», который забил в ворота «Автомобилиста» на 47−1 минуте Михаил Орлов.

По итогам игры «Автомобилист» снова вышел на первую позицию восточной конференции с 67 очками. На одно меньше у ЦСКА, однако при этом армейцы имеют в запасе две игры. У «Торпедо» 47 очков и седьмая позиция на востоке.В следующем матче в гости к «Автомобилисту» приедет хоккеисты челябинского клуба «Трактор», а «Торпедо» встретится на выезде с «Сочи».