Лондон, 22 декабря, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Статья об угрозе Третьей мировой войны и «готовности» России к «разборкам» в Азовском море опубликована британским таблоидом Daily Express. Автор связал возможный конфликт мирового масштаба с перемещением российского фрегата в собственных территориальных водах.

Mil.ru Ракетный фрегат ВМФ России

«Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам», — так озаглавлен материал британского издания.

Отмечается, что Россия отправила ракетный фрегат в сторону Азовского моря на фоне угрозы конфликта с Украиной. О том, что корабль не покинул собственных вод, не говорится. Иллюстрирует статью коллаж с изображением хмурого президента РФ Владимира Путина на фоне моря.

Автор статьи напоминает об инциденте в Керченском проливе, но не говорит о том, что поводом стало вторжение украинских кораблей в российские воды. Вместо 24 задержанных «кораблями Путина» моряков говорится о 23, и указано также, что шестеро — в действительности трое — из них были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные СМИ предупредили о движении российского военного фрегата с вертолетом на борту мимо берегов Крыма к Азовскому морю. При этом 21 декабря президент Украины Пётр Порошенко сообщил о переброске на самолетах украинских десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Чёрного морей.

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