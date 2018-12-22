Вашингтон, 22 декабря, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отменил свой полет во Флориду на рождественские праздники, чтобы провести переговоры с представителями Демпартии Соединенных Штатов по бюджету на новый финансовый год. Об этом американский президент заявил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Подписываю сейчас законопроекты в Овальном офисе. Отменил свой вылет первым бортом во Флориду. Посмотрим, помогут ли нам демократы в защите южной границы США», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отказе подписывать временный бюджет, так как в него не были включены расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп заявил, что он готов и к временной остановке работы правительства и госучреждений, если демократы не согласятся включить в бюджет финансирование строительства пограничной цены.

Как сообщало ИА REGNUM, житель американского штата Флорида решил помочь Дональду Трампу в финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Он создал проект на краудфандингой платформе GoFundMe и объявил сбор средств. За четыре дня с начала сборов американцы пожертвовали около $13,5 млн.