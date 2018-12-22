Канберра, 22 декабря, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Более ста ранее неизвестных науке видов живых существ обнаружили у берегов Тасмании австралийские ученые. Об этом сообщает научная организация Marine Biodiversity Hub.

(сс) Ryan Cantey Водолаз в пещере

Экспедиция проводилась в районах, куда закрыт доступ для человека и где находятся высокие подводные горы. За месяц ученые изучили 45 подводных гор, населенных колониями коралловых полипов, рыбами, моллюсками. Глубина погружения достигала 1,9 тыс. метров.

Специалистам предстоят месяцы изучения собранной информации, однако о некоторых обитателях глубин они рассказали уже сейчас. Так, в толще воды им встретились биолюминесцентные кальмары, крайне редкие акулы-призраки, атлантические большеголовы и скаты, а также встречающаяся лишь в Австралии рыба-капля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее датские ученые пришли к выводу, что со времен викингов домашние кошки значительно увеличились в размерах. Это противоречит теории о том, что после одомашнивания животные мельчают.

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