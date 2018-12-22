Марсель, Франция, 22 декабря, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Четырнадцать человек пострадали в результате схода с рельсов поезда метро во французском Марселе, сообщает газета La Provence.

Superbenjamin Метро в Марселе

Сообщается, что инцидент произошел в 09:30 по местному времени, когда поезд отходил от станции метро «Сент-Маргерит-Дромель». По предварительным данным, поезд сошел с рельсов из-за неисправности в контактной системе. В результате происшествия пострадали 14 человек, их отправили в больницу.

На месте происшествия работают спасатели. Движение по ветке метро временно остановлено, городские власти распорядились запустить автобусные рейсы по маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в столице Португалии Лиссабоне с рельсов сошел городской трамвай. В результате происшествия пострадали 28 человек. Спасатели сообщили, что травмы не представляют угрозы для жизни.