Токио, 22 декабря, 2018, 03:15 — ИА Регнум. За одиннадцать месяцев 2018 года Японию посетили более 88 тысяч российских туристов, что на 23,8% выше, чем за аналогичный период 2017 года, говорится в сообщении Японской национальной туристической организации (JNTO).

Андрей Грук ИА Красная Весна Торговая улица Накамисэ, район Асакуса, Токио, Япония

Отмечается, что только за ноябрь 2018 года Японию посетили более 9300 граждан России, что на 18,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Согласно данным JNTO, Россия занимает второе место по росту турпотока. Первое место занимает Вьетнам, следом за Россией идут Италия, Испания и Филиппины. Среди общего числа посетителей Японии первое место удерживает Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 декабря число туристов, посетивших Японию в 2018 году, достигло рекордного количества — 30 миллионов человек. Министр земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма подчеркнул, что Япония планирует привлечь более 40 миллионов иностранных туристов в 2020 году, когда в Токио состоятся Олимпийские и Параолимпийские игры.